bin İsveç kronundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → KWD çevirin

1.000 sek
28,846 kwd

1,000kr SEK = 0,02885ك KWD

16:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02920,0295
Düşük0,02820,0282
Ortalama0,02880,0289
Değişim-1.27%1.50%
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1 SEK → KWD istatistikleri

SEK → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0292, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0288 oldu. SEK → KWD kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

SEK → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0295, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0289 oldu. SEK → KWD kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83910,94783,7921,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94691,4341,5114,289
1 GBP1,281,17318,75214,01107,2331,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2530,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kuveyt Dinarı
1 SEK0,02885 KWD
5 SEK0,14423 KWD
10 SEK0,28846 KWD
20 SEK0,57692 KWD
50 SEK1,44231 KWD
100 SEK2,88461 KWD
250 SEK7,21153 KWD
500 SEK14,42305 KWD
1000 SEK28,84610 KWD
2000 SEK57,69220 KWD
5000 SEK144,23050 KWD
10000 SEK288,46100 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İsveç Kronu
1 KWD34,66670 SEK
5 KWD173,33350 SEK
10 KWD346,66700 SEK
20 KWD693,33400 SEK
50 KWD1.733,33500 SEK
100 KWD3.466,67000 SEK
250 KWD8.666,67500 SEK
500 KWD17.333,35000 SEK
1000 KWD34.666,70000 SEK
2000 KWD69.333,40000 SEK
5000 KWD173.333,50000 SEK
10000 KWD346.667,00000 SEK