10 Kuveyt dinarından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → GIP çevirin

1.000ك KWD = 2.577£ GIP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 KWD → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.57712.5771
Düşük2.49982.4408
Ortalama2.52502.4981
Değişim3.09%2.34%
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1 KWD → GIP istatistikleri

KWD → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.5771, en düşük 2.4998 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.5250 oldu. KWD → GIP kurundaki değişiklik 3.09 değerindeydi.

KWD → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.5771, en düşük 2.4408 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.4981 oldu. KWD → GIP kurundaki değişiklik 2.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cebelitarık Lirası
1 KWD2.57710 GIP
5 KWD12.88550 GIP
10 KWD25.77100 GIP
20 KWD51.54200 GIP
50 KWD128.85500 GIP
100 KWD257.71000 GIP
250 KWD644.27500 GIP
500 KWD1288.55000 GIP
1000 KWD2577.10000 GIP
2000 KWD5154.20000 GIP
5000 KWD12885.50000 GIP
10000 KWD25771.00000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Kuveyt Dinarı
1 GIP0.38803 KWD
5 GIP1.94017 KWD
10 GIP3.88033 KWD
20 GIP7.76066 KWD
50 GIP19.40165 KWD
100 GIP38.80330 KWD
250 GIP97.00825 KWD
500 GIP194.01650 KWD
1000 GIP388.03300 KWD
2000 GIP776.06600 KWD
5000 GIP1940.16500 KWD
10000 GIP3880.33000 KWD