Kuveyt dinarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → CLP çevirin

1.000 kwd
3.110.430 clp

1.00000 KWD = 3110.43000 CLP

09:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0732589.11711.452861.652040.94774518.3105
1 GBP1.1696611.25535104.2381.699371.932351.1085421.4173
1 USD0.931750.796591183.03481.35371.539290.8830517.0608
1 INR0.01122120.009593450.012043110.01630280.01853790.01063470.205466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Şili Pesosu
1 KWD3110.43000 CLP
5 KWD15552.15000 CLP
10 KWD31104.30000 CLP
20 KWD62208.60000 CLP
50 KWD155521.50000 CLP
100 KWD311043.00000 CLP
250 KWD777607.50000 CLP
500 KWD1555215.00000 CLP
1000 KWD3110430.00000 CLP
2000 KWD6220860.00000 CLP
5000 KWD15552150.00000 CLP
10000 KWD31104300.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 CLP0.00032 KWD
5 CLP0.00161 KWD
10 CLP0.00321 KWD
20 CLP0.00643 KWD
50 CLP0.01607 KWD
100 CLP0.03215 KWD
250 CLP0.08037 KWD
500 CLP0.16075 KWD
1000 CLP0.32150 KWD
2000 CLP0.64300 KWD
5000 CLP1.60749 KWD
10000 CLP3.21499 KWD