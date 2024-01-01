100 Kuveyt dinarından Hollanda Antilleri parasına
Reel döviz kuru ile KWD → ANG çevirin
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KWD → ANG çevrim grafiği
1 KWD = 5,82161 ANG
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|1 KWD → ANG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|5,8449
|5,8704
|Düşük
|5,8175
|5,8175
|Ortalama
|5,8355
|5,8498
|Değişim
|-0.31%
|-0.58%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → ANG istatistikleri
KWD → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,8449, en düşük 5,8175 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,8355 oldu. KWD → ANG kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.
KWD → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,8704, en düşük 5,8175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8498 oldu. KWD → ANG kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.
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Kuveyt dinarından Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hollanda Antilleri Parası
|1 KWD
|5,82161 ANG
|5 KWD
|29,10805 ANG
|10 KWD
|58,21610 ANG
|20 KWD
|116,43220 ANG
|50 KWD
|291,08050 ANG
|100 KWD
|582,16100 ANG
|250 KWD
|1.455,40250 ANG
|500 KWD
|2.910,80500 ANG
|1000 KWD
|5.821,61000 ANG
|2000 KWD
|11.643,22000 ANG
|5000 KWD
|29.108,05000 ANG
|10000 KWD
|58.216,10000 ANG