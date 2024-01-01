Güney Kore wonundan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile KRW → UGX çevirin

1.000 krw
2.895 ugx

1.00000 KRW = 2.89503 UGX

09:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.073189.10271.453031.652320.94760518.3155
1 GBP1.1692611.25475104.1861.698991.932021.1079921.4158
1 USD0.93190.796972183.0331.354051.539760.8830517.0678
1 INR0.0112230.009598250.012043410.01630740.0185440.01063490.205554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Uganda Şilini
1 KRW2.89503 UGX
5 KRW14.47515 UGX
10 KRW28.95030 UGX
20 KRW57.90060 UGX
50 KRW144.75150 UGX
100 KRW289.50300 UGX
250 KRW723.75750 UGX
500 KRW1447.51500 UGX
1000 KRW2895.03000 UGX
2000 KRW5790.06000 UGX
5000 KRW14475.15000 UGX
10000 KRW28950.30000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Güney Kore Wonu
1 UGX0.34542 KRW
5 UGX1.72710 KRW
10 UGX3.45420 KRW
20 UGX6.90840 KRW
50 UGX17.27100 KRW
100 UGX34.54200 KRW
250 UGX86.35500 KRW
500 UGX172.71000 KRW
1000 UGX345.42000 KRW
2000 UGX690.84000 KRW
5000 UGX1727.10000 KRW
10000 UGX3454.20000 KRW