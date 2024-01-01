500 Güney Kore wonundan Tunus dinarına
Reel döviz kuru ile KRW → TND çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KRW → TND çevrim grafiği
1 KRW = 0,00226 TND
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 KRW → TND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0023
|0,0023
|Düşük
|0,0022
|0,0022
|Ortalama
|0,0022
|0,0023
|Değişim
|0.42%
|-1.69%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → TND istatistikleri
KRW → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. KRW → TND kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.
KRW → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. KRW → TND kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tunus Dinarı
|1 KRW
|0,00226 TND
|5 KRW
|0,01132 TND
|10 KRW
|0,02263 TND
|20 KRW
|0,04526 TND
|50 KRW
|0,11316 TND
|100 KRW
|0,22632 TND
|250 KRW
|0,56581 TND
|500 KRW
|1,13162 TND
|1000 KRW
|2,26324 TND
|2000 KRW
|4,52648 TND
|5000 KRW
|11,31620 TND
|10000 KRW
|22,63240 TND
|20000 KRW
|45,26480 TND
|30000 KRW
|67,89720 TND
|40000 KRW
|90,52960 TND
|50000 KRW
|113,16200 TND
|Çevrim kurları Tunus Dinarı / Güney Kore Wonu
|1 TND
|441,84400 KRW
|5 TND
|2.209,22000 KRW
|10 TND
|4.418,44000 KRW
|20 TND
|8.836,88000 KRW
|50 TND
|22.092,20000 KRW
|100 TND
|44.184,40000 KRW
|250 TND
|110.461,00000 KRW
|500 TND
|220.922,00000 KRW
|1000 TND
|441.844,00000 KRW
|2000 TND
|883.688,00000 KRW
|5000 TND
|2.209.220,00000 KRW
|10000 TND
|4.418.440,00000 KRW