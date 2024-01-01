1 Güney Kore wonundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KRW → THB çevirin

1,000₩ KRW = 0,02497฿ THB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 KRW → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02500,0258
Düşük0,02420,0242
Ortalama0,02450,0249
Değişim3.23%-3.25%
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1 KRW → THB istatistikleri

KRW → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0250, en düşük 0,0242 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0245 oldu. KRW → THB kurundaki değişiklik 3.23 değerindeydi.

KRW → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0258, en düşük 0,0242 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0249 oldu. KRW → THB kurundaki değişiklik -3.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tayland Bahtı
1 KRW0,02497 THB
5 KRW0,12483 THB
10 KRW0,24966 THB
20 KRW0,49932 THB
50 KRW1,24829 THB
100 KRW2,49658 THB
250 KRW6,24145 THB
500 KRW12,48290 THB
1000 KRW24,96580 THB
2000 KRW49,93160 THB
5000 KRW124,82900 THB
10000 KRW249,65800 THB
20000 KRW499,31600 THB
30000 KRW748,97400 THB
40000 KRW998,63200 THB
50000 KRW1.248,29000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Güney Kore Wonu
1 THB40,05480 KRW
5 THB200,27400 KRW
10 THB400,54800 KRW
20 THB801,09600 KRW
50 THB2.002,74000 KRW
100 THB4.005,48000 KRW
250 THB10.013,70000 KRW
500 THB20.027,40000 KRW
1000 THB40.054,80000 KRW
2000 THB80.109,60000 KRW
5000 THB200.274,00000 KRW
10000 THB400.548,00000 KRW