KRW - THB Döviz Kuru Tablosu

Güney Kore wonu, Güney Kore'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu KRW olup simgesi ₩ şeklindedir. Wonun dönüşüm katsayısı altı önemli basamağa çıkar. Güney Kore wonu itibari bir para birimidir. KRW hakkında daha fazla bilgi edinin

Tayland bahtı

Tayland bahtı

Tayland bahtı, Tayland'ın para birimidir. Para birimi kodu THB olup simgesi ฿ şeklindedir. Baht dünyanın en çok kullanılan 10. para birimidir ve güneydoğu Asya'daki en güçlü paralardan biridir. Tayland bahtının dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak nitelendirilir.



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