bin Güney Kore wonundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile KRW → SZL çevirin

1,000₩ KRW = 0,01304L SZL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → SZL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SZL
1 KRW → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01300,0134
Düşük0,01250,0125
Ortalama0,01280,0131
Değişim1.43%-1.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → SZL istatistikleri

KRW → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0128 oldu. KRW → SZL kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

KRW → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0134, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. KRW → SZL kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Svaziland Lilangenisi
1 KRW0,01304 SZL
5 KRW0,06518 SZL
10 KRW0,13036 SZL
20 KRW0,26071 SZL
50 KRW0,65178 SZL
100 KRW1,30355 SZL
250 KRW3,25888 SZL
500 KRW6,51775 SZL
1000 KRW13,03550 SZL
2000 KRW26,07100 SZL
5000 KRW65,17750 SZL
10000 KRW130,35500 SZL
20000 KRW260,71000 SZL
30000 KRW391,06500 SZL
40000 KRW521,42000 SZL
50000 KRW651,77500 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Güney Kore Wonu
1 SZL76,71390 KRW
5 SZL383,56950 KRW
10 SZL767,13900 KRW
20 SZL1.534,27800 KRW
50 SZL3.835,69500 KRW
100 SZL7.671,39000 KRW
250 SZL19.178,47500 KRW
500 SZL38.356,95000 KRW
1000 SZL76.713,90000 KRW
2000 SZL153.427,80000 KRW
5000 SZL383.569,50000 KRW
10000 SZL767.139,00000 KRW