Kenya şilininden Komor frangına

Reel döviz kuru ile KES → KMF çevirin

1.000 kes
3.065 kmf

1.00000 KES = 3.06544 KMF

08:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553051.073589.13611.452821.651670.9486418.314
1 GBP1.1691711.25505104.2111.698521.930991.1091221.4113
1 USD0.931550.796781183.03321.353351.538580.8837517.0601
1 INR0.01121880.009595930.012043410.01629890.01852970.01064330.205461

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Kenya şilininden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Komor Frangı
1 KES3.06544 KMF
5 KES15.32720 KMF
10 KES30.65440 KMF
20 KES61.30880 KMF
50 KES153.27200 KMF
100 KES306.54400 KMF
250 KES766.36000 KMF
500 KES1532.72000 KMF
1000 KES3065.44000 KMF
2000 KES6130.88000 KMF
5000 KES15327.20000 KMF
10000 KES30654.40000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Kenya Şilini
1 KMF0.32622 KES
5 KMF1.63108 KES
10 KMF3.26217 KES
20 KMF6.52434 KES
50 KMF16.31085 KES
100 KMF32.62170 KES
250 KMF81.55425 KES
500 KMF163.10850 KES
1000 KMF326.21700 KES
2000 KMF652.43400 KES
5000 KMF1631.08500 KES
10000 KMF3262.17000 KES