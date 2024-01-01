Jersey poundundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → CAD çevirin

1.000 jep
1.701,14 cad

1.00000 JEP = 1.70114 CAD

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

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Jersey poundundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Kanada Doları
1 JEP1.70114 CAD
5 JEP8.50570 CAD
10 JEP17.01140 CAD
20 JEP34.02280 CAD
50 JEP85.05700 CAD
100 JEP170.11400 CAD
250 JEP425.28500 CAD
500 JEP850.57000 CAD
1000 JEP1701.14000 CAD
2000 JEP3402.28000 CAD
5000 JEP8505.70000 CAD
10000 JEP17011.40000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Jersey poundu
1 CAD0.58784 JEP
5 CAD2.93920 JEP
10 CAD5.87841 JEP
20 CAD11.75682 JEP
50 CAD29.39205 JEP
100 CAD58.78410 JEP
250 CAD146.96025 JEP
500 CAD293.92050 JEP
1000 CAD587.84100 JEP
2000 CAD1175.68200 JEP
5000 CAD2939.20500 JEP
10000 CAD5878.41000 JEP