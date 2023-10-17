İsviçre frangı kuru

Bugünkü i̇sviçre frangı kuru 31.1486 Türk Lirası

1 chf
31.15 try

1.00000 CHF = 31.14860 TRY

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Reel piyasa kuru

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Yaygın para birimleri için İsviçre frangı reel döviz kurunu kontrol edin

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86831.057988.07551.442551.657110.9511519.0529
1GBP1.1516811.21835101.4341.661341.908441.0954221.9426
1USD0.945250.820782183.2551.36361.566420.899118.0101
1INR0.01135390.009858650.012011310.01637860.01881470.01079940.216325

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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i̇sviçre frangı döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)