Kanada doları kuru

Bugünkü kanada doları kuru 20.5404 Türk Lirası

1 cad
20.54 try

1.00000 CAD = 20.54040 TRY

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CAD → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 CAD → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Yaygın para birimleri için Kanada doları reel döviz kurunu kontrol edin

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868351.05888.08061.442581.656880.9511519.0542
1GBP1.1516111.21845101.4381.661361.908151.0953521.9438
1USD0.94520.820715183.2521.36351.566050.89918.0096
1INR0.01135320.00985820.012011710.0163780.01881090.01079850.216326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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kanada doları döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)