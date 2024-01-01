Man Adası poundundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile IMP → TWD çevirin

1.000 imp
39.487,70 twd

1.00000 IMP = 39.48770 TWD

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853781.072989.07121.453081.652650.9492618.3312
1 GBP1.1712611.25665104.3261.701941.935691.1118321.4707
1 USD0.932050.795767183.01911.354351.540360.8847517.0857
1 INR0.0112270.009585340.012045410.01631370.01855430.01065720.205804

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Man Adası poundundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni Tayvan Doları
1 IMP39.48770 TWD
5 IMP197.43850 TWD
10 IMP394.87700 TWD
20 IMP789.75400 TWD
50 IMP1974.38500 TWD
100 IMP3948.77000 TWD
250 IMP9871.92500 TWD
500 IMP19743.85000 TWD
1000 IMP39487.70000 TWD
2000 IMP78975.40000 TWD
5000 IMP197438.50000 TWD
10000 IMP394877.00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Man Adası poundu
1 TWD0.02532 IMP
5 TWD0.12662 IMP
10 TWD0.25324 IMP
20 TWD0.50649 IMP
50 TWD1.26622 IMP
100 TWD2.53243 IMP
250 TWD6.33108 IMP
500 TWD12.66215 IMP
1000 TWD25.32430 IMP
2000 TWD50.64860 IMP
5000 TWD126.62150 IMP
10000 TWD253.24300 IMP