Man Adası poundundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile IMP → BGN çevirin

1.000 imp
2.290,96 bgn

1.00000 IMP = 2.29096 BGN

06:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.0733589.10241.453481.653220.94933518.3366
1 GBP1.1713211.25725104.3691.702511.936471.1119721.4782
1 USD0.931650.795387183.01341.354151.540240.8844517.0835
1 INR0.0112230.009581430.012046210.01631240.01855410.01065430.205792

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Man Adası poundundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Bulgar Levası
1 IMP2.29096 BGN
5 IMP11.45480 BGN
10 IMP22.90960 BGN
20 IMP45.81920 BGN
50 IMP114.54800 BGN
100 IMP229.09600 BGN
250 IMP572.74000 BGN
500 IMP1145.48000 BGN
1000 IMP2290.96000 BGN
2000 IMP4581.92000 BGN
5000 IMP11454.80000 BGN
10000 IMP22909.60000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Man Adası poundu
1 BGN0.43650 IMP
5 BGN2.18249 IMP
10 BGN4.36498 IMP
20 BGN8.72996 IMP
50 BGN21.82490 IMP
100 BGN43.64980 IMP
250 BGN109.12450 IMP
500 BGN218.24900 IMP
1000 BGN436.49800 IMP
2000 BGN872.99600 IMP
5000 BGN2182.49000 IMP
10000 BGN4364.98000 IMP