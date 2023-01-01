10 bin Bulgar levasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile BGN → IMP çevirin

10.000 bgn
4.422,59 imp

1.00000 BGN = 0.44226 IMP

10:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.864951.097691.45371.489941.6560.9620518.8312
1 GBP1.1561411.269105.7351.72261.91461.1122621.7719
1 USD0.91110.788022183.32151.357451.508750.8765517.1567
1 INR0.01093450.009457610.012001710.01629170.01810760.01052010.20591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Man Adası poundu
1 BGN0.44226 IMP
5 BGN2.21130 IMP
10 BGN4.42259 IMP
20 BGN8.84518 IMP
50 BGN22.11295 IMP
100 BGN44.22590 IMP
250 BGN110.56475 IMP
500 BGN221.12950 IMP
1000 BGN442.25900 IMP
2000 BGN884.51800 IMP
5000 BGN2211.29500 IMP
10000 BGN4422.59000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Bulgar Levası
1 IMP2.26112 BGN
5 IMP11.30560 BGN
10 IMP22.61120 BGN
20 IMP45.22240 BGN
50 IMP113.05600 BGN
100 IMP226.11200 BGN
250 IMP565.28000 BGN
500 IMP1130.56000 BGN
1000 IMP2261.12000 BGN
2000 IMP4522.24000 BGN
5000 IMP11305.60000 BGN
10000 IMP22611.20000 BGN