1 Yeni İsrail şekelinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile ILS → BOB çevirin

1 ils
1,82 bob

1.00000 ILS = 1.81596 BOB

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ILS → BOB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BOB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bolivya Bolivyanosu
1 ILS1.81596 BOB
5 ILS9.07980 BOB
10 ILS18.15960 BOB
20 ILS36.31920 BOB
50 ILS90.79800 BOB
100 ILS181.59600 BOB
250 ILS453.99000 BOB
500 ILS907.98000 BOB
1000 ILS1815.96000 BOB
2000 ILS3631.92000 BOB
5000 ILS9079.80000 BOB
10000 ILS18159.60000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Yeni İsrail Şekeli
1 BOB0.55067 ILS
5 BOB2.75336 ILS
10 BOB5.50672 ILS
20 BOB11.01344 ILS
50 BOB27.53360 ILS
100 BOB55.06720 ILS
250 BOB137.66800 ILS
500 BOB275.33600 ILS
1000 BOB550.67200 ILS
2000 BOB1101.34400 ILS
5000 BOB2753.36000 ILS
10000 BOB5506.72000 ILS