30000 Macar forintinden Bulgar levasına
Reel döviz kuru ile HUF → BGN çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Bulgar Levası
|2000 HUF
|10.04680 BGN
|5000 HUF
|25.11700 BGN
|10000 HUF
|50.23400 BGN
|15000 HUF
|75.35100 BGN
|20000 HUF
|100.46800 BGN
|30000 HUF
|150.70200 BGN
|40000 HUF
|200.93600 BGN
|50000 HUF
|251.17000 BGN
|60000 HUF
|301.40400 BGN
|100000 HUF
|502.34000 BGN
|150000 HUF
|753.51000 BGN
|200000 HUF
|1004.68000 BGN
|Çevrim kurları Bulgar Levası / Macar Forinti
|1 BGN
|199.06800 HUF
|5 BGN
|995.34000 HUF
|10 BGN
|1990.68000 HUF
|20 BGN
|3981.36000 HUF
|50 BGN
|9953.40000 HUF
|100 BGN
|19906.80000 HUF
|250 BGN
|49767.00000 HUF
|500 BGN
|99534.00000 HUF
|1000 BGN
|199068.00000 HUF
|2000 BGN
|398136.00000 HUF
|5000 BGN
|995340.00000 HUF
|10000 BGN
|1990680.00000 HUF