Hırvat kunasından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile HRK → DOP çevirin

1.000 hrk
8.343,99 dop

1.00000 HRK = 8.34399 DOP

05:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347450.931851.540710.795641.6432519.0547
1 CAD0.73847110.9950520.6881341.137770.5875571.2134914.0713
1 SGD0.7421431.0049710.6915551.143430.5904781.2195314.1413
1 EUR1.073151.453211.4460211.653420.853821.7634520.4486

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Hırvat kunasından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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