20 Honduras lempirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile HNL → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Honduras Lempirası
|1 AED
|6.71431 HNL
|5 AED
|33.57155 HNL
|10 AED
|67.14310 HNL
|20 AED
|134.28620 HNL
|50 AED
|335.71550 HNL
|100 AED
|671.43100 HNL
|250 AED
|1678.57750 HNL
|500 AED
|3357.15500 HNL
|1000 AED
|6714.31000 HNL
|2000 AED
|13428.62000 HNL
|5000 AED
|33571.55000 HNL
|10000 AED
|67143.10000 HNL