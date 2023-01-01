2000 Guatemala quetzalından Japon yenine
Reel döviz kuru ile GTQ → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Guatemala Quetzalı
|100 JPY
|5.27393 GTQ
|1000 JPY
|52.73930 GTQ
|1500 JPY
|79.10895 GTQ
|2000 JPY
|105.47860 GTQ
|3000 JPY
|158.21790 GTQ
|5000 JPY
|263.69650 GTQ
|5400 JPY
|284.79222 GTQ
|10000 JPY
|527.39300 GTQ
|15000 JPY
|791.08950 GTQ
|20000 JPY
|1054.78600 GTQ
|25000 JPY
|1318.48250 GTQ
|30000 JPY
|1582.17900 GTQ