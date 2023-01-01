10 Guatemala quetzalından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile GTQ → FJD çevirin

10 gtq
2,92 fjd

1.00000 GTQ = 0.29194 FJD

9:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

GTQ → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 FJD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0604588.10221.426461.636880.9645518.4948
1GBP1.1536711.2233101.6321.645521.888251.1127721.335
1USD0.9430.817461183.081.345151.543570.909617.4405
1INR0.01135050.009839440.012036610.0161910.01857930.01094850.209924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Fiji Doları
1 GTQ0.29194 FJD
5 GTQ1.45969 FJD
10 GTQ2.91938 FJD
20 GTQ5.83876 FJD
50 GTQ14.59690 FJD
100 GTQ29.19380 FJD
250 GTQ72.98450 FJD
500 GTQ145.96900 FJD
1000 GTQ291.93800 FJD
2000 GTQ583.87600 FJD
5000 GTQ1459.69000 FJD
10000 GTQ2919.38000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Guatemala Quetzalı
1 FJD3.42539 GTQ
5 FJD17.12695 GTQ
10 FJD34.25390 GTQ
20 FJD68.50780 GTQ
50 FJD171.26950 GTQ
100 FJD342.53900 GTQ
250 FJD856.34750 GTQ
500 FJD1712.69500 GTQ
1000 FJD3425.39000 GTQ
2000 FJD6850.78000 GTQ
5000 FJD17126.95000 GTQ
10000 FJD34253.90000 GTQ