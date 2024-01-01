1 Fiji dolarından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile FJD → GTQ çevirin

1,000FJ$ FJD = 3,390Q GTQ

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 FJD → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,46413,5371
Düşük3,36683,3668
Ortalama3,41413,4575
Değişim-2.13%-1.90%
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1 FJD → GTQ istatistikleri

FJD → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4641, en düşük 3,3668 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4141 oldu. FJD → GTQ kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

FJD → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5371, en düşük 3,3668 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4575 oldu. FJD → GTQ kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Guatemala Quetzalı
1 FJD3,39040 GTQ
5 FJD16,95200 GTQ
10 FJD33,90400 GTQ
20 FJD67,80800 GTQ
50 FJD169,52000 GTQ
100 FJD339,04000 GTQ
250 FJD847,60000 GTQ
500 FJD1.695,20000 GTQ
1000 FJD3.390,40000 GTQ
2000 FJD6.780,80000 GTQ
5000 FJD16.952,00000 GTQ
10000 FJD33.904,00000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Fiji Doları
1 GTQ0,29495 FJD
5 GTQ1,47475 FJD
10 GTQ2,94950 FJD
20 GTQ5,89900 FJD
50 GTQ14,74750 FJD
100 GTQ29,49500 FJD
250 GTQ73,73750 FJD
500 GTQ147,47500 FJD
1000 GTQ294,95000 FJD
2000 GTQ589,90000 FJD
5000 GTQ1.474,75000 FJD
10000 GTQ2.949,50000 FJD