5 Guatemala quetzalından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile GTQ → BHD çevirin

5 gtq
0.240 bhd

1.00000 GTQ = 0.04791 BHD

8:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GTQ → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0606588.11931.426311.636050.9652518.5052
1GBP1.1536711.22365101.6611.64551.887471.1135821.349
1USD0.942850.817227183.08051.344751.54250.9101517.447
1INR0.01134820.009836570.012036510.01618610.01856630.0109550.210001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Bahreyn Dinarı
1 GTQ0.04791 BHD
5 GTQ0.23957 BHD
10 GTQ0.47913 BHD
20 GTQ0.95827 BHD
50 GTQ2.39567 BHD
100 GTQ4.79135 BHD
250 GTQ11.97837 BHD
500 GTQ23.95675 BHD
1000 GTQ47.91350 BHD
2000 GTQ95.82700 BHD
5000 GTQ239.56750 BHD
10000 GTQ479.13500 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Guatemala Quetzalı
1 BHD20.87100 GTQ
5 BHD104.35500 GTQ
10 BHD208.71000 GTQ
20 BHD417.42000 GTQ
50 BHD1043.55000 GTQ
100 BHD2087.10000 GTQ
250 BHD5217.75000 GTQ
500 BHD10435.50000 GTQ
1000 BHD20871.00000 GTQ
2000 BHD41742.00000 GTQ
5000 BHD104355.00000 GTQ
10000 BHD208710.00000 GTQ