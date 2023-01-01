10 bin Gine frangından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → JMD çevirin

10.000 gnf
180,55 jmd

1.00000 GNF = 0.01805 JMD

7:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.060888.08791.426141.63590.964818.4885
1GBP1.1548711.225101.7231.646891.889121.1142221.3503
1USD0.94270.816327183.03911.34441.542140.909417.4288
1INR0.01135230.009830630.012042510.016190.01857120.01095150.209887

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Gine frangından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Çevrim kurları Gine Frangı / Jamaika Doları
1 GNF0.01805 JMD
5 GNF0.09027 JMD
10 GNF0.18055 JMD
20 GNF0.36109 JMD
50 GNF0.90273 JMD
100 GNF1.80547 JMD
250 GNF4.51368 JMD
500 GNF9.02735 JMD
1000 GNF18.05470 JMD
2000 GNF36.10940 JMD
5000 GNF90.27350 JMD
10000 GNF180.54700 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Gine Frangı
1 JMD55.38710 GNF
5 JMD276.93550 GNF
10 JMD553.87100 GNF
20 JMD1107.74200 GNF
50 JMD2769.35500 GNF
100 JMD5538.71000 GNF
250 JMD13846.77500 GNF
500 JMD27693.55000 GNF
1000 JMD55387.10000 GNF
2000 JMD110774.20000 GNF
5000 JMD276935.50000 GNF
10000 JMD553871.00000 GNF