bin Gambiya dalaşından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile GMD → COP çevirin

1.000 gmd
57.664,80 cop

1.00000 GMD = 57.66480 COP

21:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0761589.34461.451031.652180.9482618.352
1 GBP1.1690611.25815104.4551.696431.93161.1085721.4557
1 USD0.92920.794818183.02241.348351.535270.8811517.0534
1 INR0.01119260.009573530.012044910.01624080.01849230.01061340.205407

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gambiya dalaşından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kolombiya Pesosu
1 GMD57.66480 COP
5 GMD288.32400 COP
10 GMD576.64800 COP
20 GMD1153.29600 COP
50 GMD2883.24000 COP
100 GMD5766.48000 COP
250 GMD14416.20000 COP
500 GMD28832.40000 COP
1000 GMD57664.80000 COP
2000 GMD115329.60000 COP
5000 GMD288324.00000 COP
10000 GMD576648.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Gambiya Dalaşı
1 COP0.01734 GMD
5 COP0.08671 GMD
10 COP0.17342 GMD
20 COP0.34683 GMD
50 COP0.86708 GMD
100 COP1.73416 GMD
250 COP4.33540 GMD
500 COP8.67080 GMD
1000 COP17.34160 GMD
2000 COP34.68320 GMD
5000 COP86.70800 GMD
10000 COP173.41600 GMD