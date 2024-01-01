Gürcistan larisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → TWD çevirin

1.000 gel
11.863,80 twd

1.00000 GEL = 11.86380 TWD

03:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853781.072989.06491.452871.65380.9498818.3396
1 GBP1.1712611.25665104.3191.701691.937031.1125621.4805
1 USD0.932050.795767183.01321.354151.541430.8853517.0935
1 INR0.01122780.009586020.012046310.01631250.01856840.01066520.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni Tayvan Doları
1 GEL11.86380 TWD
5 GEL59.31900 TWD
10 GEL118.63800 TWD
20 GEL237.27600 TWD
50 GEL593.19000 TWD
100 GEL1186.38000 TWD
250 GEL2965.95000 TWD
500 GEL5931.90000 TWD
1000 GEL11863.80000 TWD
2000 GEL23727.60000 TWD
5000 GEL59319.00000 TWD
10000 GEL118638.00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Gürcistan Larisi
1 TWD0.08429 GEL
5 TWD0.42145 GEL
10 TWD0.84290 GEL
20 TWD1.68579 GEL
50 TWD4.21448 GEL
100 TWD8.42897 GEL
250 TWD21.07242 GEL
500 TWD42.14485 GEL
1000 TWD84.28970 GEL
2000 TWD168.57940 GEL
5000 TWD421.44850 GEL
10000 TWD842.89700 GEL