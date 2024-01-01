2.000 Gürcistan larisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile GEL → SHP çevirin

2.000 gel
573,72 shp

1,000₾ GEL = 0,2869£ SHP

02:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28680,2991
Düşük0,28090,2728
Ortalama0,28490,2843
Değişim1.80%-3.62%
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1 GEL → SHP istatistikleri

GEL → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2868, en düşük 0,2809 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2849 oldu. GEL → SHP kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

GEL → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2991, en düşük 0,2728 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2843 oldu. GEL → SHP kurundaki değişiklik -3.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6291,4961,6570,9520,221
1 GBP1,18711,285107,581,7751,9671,12724,004
1 USD0,9240,778183,711,3811,5310,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Saint Helena Poundu
1 GEL0,28686 SHP
5 GEL1,43429 SHP
10 GEL2,86859 SHP
20 GEL5,73718 SHP
50 GEL14,34295 SHP
100 GEL28,68590 SHP
250 GEL71,71475 SHP
500 GEL143,42950 SHP
1000 GEL286,85900 SHP
2000 GEL573,71800 SHP
5000 GEL1.434,29500 SHP
10000 GEL2.868,59000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Gürcistan Larisi
1 SHP3,48603 GEL
5 SHP17,43015 GEL
10 SHP34,86030 GEL
20 SHP69,72060 GEL
50 SHP174,30150 GEL
100 SHP348,60300 GEL
250 SHP871,50750 GEL
500 SHP1.743,01500 GEL
1000 SHP3.486,03000 GEL
2000 SHP6.972,06000 GEL
5000 SHP17.430,15000 GEL
10000 SHP34.860,30000 GEL