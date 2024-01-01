250 Gürcistan larisinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → NAD çevirin

250 gel
1.676,65 nad

1,000₾ GEL = 6,707$ NAD

01:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,78206,9428
Düşük6,59176,3521
Ortalama6,68666,6450
Değişim0.85%-2.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → NAD istatistikleri

GEL → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,7820, en düşük 6,5917 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6866 oldu. GEL → NAD kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

GEL → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,9428, en düşük 6,3521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,6450 oldu. GEL → NAD kurundaki değişiklik -2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6321,4961,6570,94920,223
1 GBP1,18711,286107,5691,7751,9661,12724,002
1 USD0,9230,778183,6791,3811,530,87618,672
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Namibya Doları
1 GEL6,70660 NAD
5 GEL33,53300 NAD
10 GEL67,06600 NAD
20 GEL134,13200 NAD
50 GEL335,33000 NAD
100 GEL670,66000 NAD
250 GEL1.676,65000 NAD
500 GEL3.353,30000 NAD
1000 GEL6.706,60000 NAD
2000 GEL13.413,20000 NAD
5000 GEL33.533,00000 NAD
10000 GEL67.066,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Gürcistan Larisi
1 NAD0,14911 GEL
5 NAD0,74554 GEL
10 NAD1,49107 GEL
20 NAD2,98214 GEL
50 NAD7,45535 GEL
100 NAD14,91070 GEL
250 NAD37,27675 GEL
500 NAD74,55350 GEL
1000 NAD149,10700 GEL
2000 NAD298,21400 GEL
5000 NAD745,53500 GEL
10000 NAD1.491,07000 GEL