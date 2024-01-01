Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile GEL → MWK çevirin

1.000 gel
634.325 mwk

1.00000 GEL = 634.32500 MWK

03:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.07811.4531.653950.9498918.3405
1 GBP1.1712311.25675104.3331.701831.937191.1125421.4813
1 USD0.931950.795703183.01781.354151.541430.8852517.0927
1 INR0.01122610.009584730.012045610.01631160.01856740.01066340.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Malavi Kvaçası
1 GEL634.32500 MWK
5 GEL3171.62500 MWK
10 GEL6343.25000 MWK
20 GEL12686.50000 MWK
50 GEL31716.25000 MWK
100 GEL63432.50000 MWK
250 GEL158581.25000 MWK
500 GEL317162.50000 MWK
1000 GEL634325.00000 MWK
2000 GEL1268650.00000 MWK
5000 GEL3171625.00000 MWK
10000 GEL6343250.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Gürcistan Larisi
1 MWK0.00158 GEL
5 MWK0.00788 GEL
10 MWK0.01576 GEL
20 MWK0.03153 GEL
50 MWK0.07882 GEL
100 MWK0.15765 GEL
250 MWK0.39412 GEL
500 MWK0.78824 GEL
1000 MWK1.57648 GEL
2000 MWK3.15296 GEL
5000 MWK7.88240 GEL
10000 MWK15.76480 GEL