2.000 Gürcistan larisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile GEL → BTN çevirin

1,000₾ GEL = 30,97Nu. BTN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 GEL → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,995531,2355
Düşük30,558330,5366
Ortalama30,826830,8934
Değişim0.30%-0.54%
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1 GEL → BTN istatistikleri

GEL → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,9955, en düşük 30,5583 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,8268 oldu. GEL → BTN kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

GEL → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,2355, en düşük 30,5366 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,8934 oldu. GEL → BTN kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bhutan Ngultrumu
1 GEL30,97070 BTN
5 GEL154,85350 BTN
10 GEL309,70700 BTN
20 GEL619,41400 BTN
50 GEL1.548,53500 BTN
100 GEL3.097,07000 BTN
250 GEL7.742,67500 BTN
500 GEL15.485,35000 BTN
1000 GEL30.970,70000 BTN
2000 GEL61.941,40000 BTN
5000 GEL154.853,50000 BTN
10000 GEL309.707,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Gürcistan Larisi
1 BTN0,03229 GEL
5 BTN0,16144 GEL
10 BTN0,32289 GEL
20 BTN0,64577 GEL
50 BTN1,61443 GEL
100 BTN3,22886 GEL
250 BTN8,07215 GEL
500 BTN16,14430 GEL
1000 BTN32,28860 GEL
2000 BTN64,57720 GEL
5000 BTN161,44300 GEL
10000 BTN322,88600 GEL