Falkland Adaları poundundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile FKP → KWD çevirin

1.000 fkp
387,393 kwd

1.00000 FKP = 0.38739 KWD

02:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0730589.08031.453181.654280.9499218.3416
1 GBP1.1712111.25675104.331.701951.937491.1125521.4816
1 USD0.931950.795703183.0161.354251.541660.8852517.093
1 INR0.01122580.009584940.012045910.01631310.01857070.01066360.2059

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Falkland Adaları poundundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Kuveyt Dinarı
1 FKP0.38739 KWD
5 FKP1.93696 KWD
10 FKP3.87393 KWD
20 FKP7.74786 KWD
50 FKP19.36965 KWD
100 FKP38.73930 KWD
250 FKP96.84825 KWD
500 FKP193.69650 KWD
1000 FKP387.39300 KWD
2000 FKP774.78600 KWD
5000 FKP1936.96500 KWD
10000 FKP3873.93000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Falkland Adaları Poundu
1 KWD2.58136 FKP
5 KWD12.90680 FKP
10 KWD25.81360 FKP
20 KWD51.62720 FKP
50 KWD129.06800 FKP
100 KWD258.13600 FKP
250 KWD645.34000 FKP
500 KWD1290.68000 FKP
1000 KWD2581.36000 FKP
2000 KWD5162.72000 FKP
5000 KWD12906.80000 FKP
10000 KWD25813.60000 FKP