Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile FKP → AED çevirin

1.000 fkp
4.615,92 aed

1.00000 FKP = 4.61592 AED

02:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0730589.09471.453181.654410.94998518.3457
1 GBP1.1712111.25675104.3471.701951.937631.1126421.4864
1 USD0.931950.795703183.02941.354251.541780.8853517.0968
1 INR0.0112240.009583390.012043910.01631050.01856910.01066310.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 FKP4.61592 AED
5 FKP23.07960 AED
10 FKP46.15920 AED
20 FKP92.31840 AED
50 FKP230.79600 AED
100 FKP461.59200 AED
250 FKP1153.98000 AED
500 FKP2307.96000 AED
1000 FKP4615.92000 AED
2000 FKP9231.84000 AED
5000 FKP23079.60000 AED
10000 FKP46159.20000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Falkland Adaları Poundu
1 AED0.21664 FKP
5 AED1.08321 FKP
10 AED2.16642 FKP
20 AED4.33284 FKP
50 AED10.83210 FKP
100 AED21.66420 FKP
250 AED54.16050 FKP
500 AED108.32100 FKP
1000 AED216.64200 FKP
2000 AED433.28400 FKP
5000 AED1083.21000 FKP
10000 AED2166.42000 FKP