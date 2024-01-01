100 Fiji dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → MXN çevirin

1,000FJ$ FJD = 8,934Mex$ MXN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 FJD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,03889,0388
Düşük8,75998,3412
Ortalama8,88778,8140
Değişim0.31%7.10%
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1 FJD → MXN istatistikleri

FJD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,0388, en düşük 8,7599 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8877 oldu. FJD → MXN kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

FJD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,0388, en düşük 8,3412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8140 oldu. FJD → MXN kurundaki değişiklik 7.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Meksika Pesosu
1 FJD8,93355 MXN
5 FJD44,66775 MXN
10 FJD89,33550 MXN
20 FJD178,67100 MXN
50 FJD446,67750 MXN
100 FJD893,35500 MXN
250 FJD2.233,38750 MXN
500 FJD4.466,77500 MXN
1000 FJD8.933,55000 MXN
2000 FJD17.867,10000 MXN
5000 FJD44.667,75000 MXN
10000 FJD89.335,50000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Fiji Doları
1 MXN0,11194 FJD
5 MXN0,55969 FJD
10 MXN1,11938 FJD
20 MXN2,23876 FJD
50 MXN5,59690 FJD
100 MXN11,19380 FJD
250 MXN27,98450 FJD
500 MXN55,96900 FJD
1000 MXN111,93800 FJD
2000 MXN223,87600 FJD
5000 MXN559,69000 FJD
10000 MXN1.119,38000 FJD