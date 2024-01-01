5 Fiji dolarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → KYD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,3599$ KYD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 FJD → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36740,3749
Düşük0,35750,3575
Ortalama0,36230,3667
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → KYD istatistikleri

FJD → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3674, en düşük 0,3575 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3623 oldu. FJD → KYD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3749, en düşük 0,3575 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3667 oldu. FJD → KYD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Cayman Adaları Doları
1 FJD0,35990 KYD
5 FJD1,79949 KYD
10 FJD3,59898 KYD
20 FJD7,19796 KYD
50 FJD17,99490 KYD
100 FJD35,98980 KYD
250 FJD89,97450 KYD
500 FJD179,94900 KYD
1000 FJD359,89800 KYD
2000 FJD719,79600 KYD
5000 FJD1.799,49000 KYD
10000 FJD3.598,98000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Fiji Doları
1 KYD2,77857 FJD
5 KYD13,89285 FJD
10 KYD27,78570 FJD
20 KYD55,57140 FJD
50 KYD138,92850 FJD
100 KYD277,85700 FJD
250 KYD694,64250 FJD
500 KYD1.389,28500 FJD
1000 KYD2.778,57000 FJD
2000 KYD5.557,14000 FJD
5000 KYD13.892,85000 FJD
10000 KYD27.785,70000 FJD