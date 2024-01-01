10 bin Fiji dolarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile FJD → ETB çevirin

1,000FJ$ FJD = 53,54Br ETB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 FJD → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek54,573054,5730
Düşük51,614947,9233
Ortalama53,274952,2281
Değişim0.90%9.91%
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1 FJD → ETB istatistikleri

FJD → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 54,5730, en düşük 51,6149 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 53,2749 oldu. FJD → ETB kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

FJD → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,5730, en düşük 47,9233 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 52,2281 oldu. FJD → ETB kurundaki değişiklik 9.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Etiyopya Birri
1 FJD53,53610 ETB
5 FJD267,68050 ETB
10 FJD535,36100 ETB
20 FJD1.070,72200 ETB
50 FJD2.676,80500 ETB
100 FJD5.353,61000 ETB
250 FJD13.384,02500 ETB
500 FJD26.768,05000 ETB
1000 FJD53.536,10000 ETB
2000 FJD107.072,20000 ETB
5000 FJD267.680,50000 ETB
10000 FJD535.361,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Fiji Doları
1 ETB0,01868 FJD
5 ETB0,09340 FJD
10 ETB0,18679 FJD
20 ETB0,37358 FJD
50 ETB0,93395 FJD
100 ETB1,86790 FJD
250 ETB4,66975 FJD
500 ETB9,33950 FJD
1000 ETB18,67900 FJD
2000 ETB37,35800 FJD
5000 ETB93,39500 FJD
10000 ETB186,79000 FJD