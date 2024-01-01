250 Etiyopya birrinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile ETB → PEN çevirin

1,000Br ETB = 0,03118S/. PEN

20:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 ETB → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0350
Düşük0,03080,0308
Ortalama0,03130,0322
Değişim-1.70%-9.03%
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1 ETB → PEN istatistikleri

ETB → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0308 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0313 oldu. ETB → PEN kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

ETB → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0308 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0322 oldu. ETB → PEN kurundaki değişiklik -9.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Peru Nuevo Solü
1 ETB0,03118 PEN
5 ETB0,15589 PEN
10 ETB0,31178 PEN
20 ETB0,62356 PEN
50 ETB1,55889 PEN
100 ETB3,11778 PEN
250 ETB7,79445 PEN
500 ETB15,58890 PEN
1000 ETB31,17780 PEN
2000 ETB62,35560 PEN
5000 ETB155,88900 PEN
10000 ETB311,77800 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Etiyopya Birri
1 PEN32,07420 ETB
5 PEN160,37100 ETB
10 PEN320,74200 ETB
20 PEN641,48400 ETB
50 PEN1.603,71000 ETB
100 PEN3.207,42000 ETB
250 PEN8.018,55000 ETB
500 PEN16.037,10000 ETB
1000 PEN32.074,20000 ETB
2000 PEN64.148,40000 ETB
5000 PEN160.371,00000 ETB
10000 PEN320.742,00000 ETB