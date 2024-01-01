Etiyopya birrinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → FJD çevirin

1.000 etb
40,10 fjd

1.00000 ETB = 0.04010 FJD

02:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.0861.453521.655220.9499718.3426
1 GBP1.1709811.25615104.3161.702021.93821.112421.4785
1 USD0.93220.796083183.04451.354951.542970.8855517.0987
1 INR0.01122510.009586230.012041710.0163160.01858010.01066360.205898

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Fiji Doları
1 ETB0.04010 FJD
5 ETB0.20048 FJD
10 ETB0.40097 FJD
20 ETB0.80193 FJD
50 ETB2.00483 FJD
100 ETB4.00966 FJD
250 ETB10.02415 FJD
500 ETB20.04830 FJD
1000 ETB40.09660 FJD
2000 ETB80.19320 FJD
5000 ETB200.48300 FJD
10000 ETB400.96600 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Etiyopya Birri
1 FJD24.93970 ETB
5 FJD124.69850 ETB
10 FJD249.39700 ETB
20 FJD498.79400 ETB
50 FJD1246.98500 ETB
100 FJD2493.97000 ETB
250 FJD6234.92500 ETB
500 FJD12469.85000 ETB
1000 FJD24939.70000 ETB
2000 FJD49879.40000 ETB
5000 FJD124698.50000 ETB
10000 FJD249397.00000 ETB