100 Etiyopya birrinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile ETB → BRL çevirin

1,000Br ETB = 0,04752R$ BRL

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → BRL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BRL
1 ETB → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04870,0521
Düşük0,04650,0454
Ortalama0,04760,0481
Değişim-1.15%-4.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → BRL istatistikleri

ETB → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0487, en düşük 0,0465 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0476 oldu. ETB → BRL kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

ETB → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0521, en düşük 0,0454 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0481 oldu. ETB → BRL kurundaki değişiklik -4.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Brezilya Reali
1 ETB0,04752 BRL
5 ETB0,23760 BRL
10 ETB0,47520 BRL
20 ETB0,95040 BRL
50 ETB2,37600 BRL
100 ETB4,75200 BRL
250 ETB11,88000 BRL
500 ETB23,76000 BRL
1000 ETB47,52000 BRL
2000 ETB95,04000 BRL
5000 ETB237,60000 BRL
10000 ETB475,20000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Etiyopya Birri
1 BRL21,04380 ETB
5 BRL105,21900 ETB
10 BRL210,43800 ETB
20 BRL420,87600 ETB
50 BRL1.052,19000 ETB
100 BRL2.104,38000 ETB
250 BRL5.260,95000 ETB
500 BRL10.521,90000 ETB
1000 BRL21.043,80000 ETB
2000 BRL42.087,60000 ETB
5000 BRL105.219,00000 ETB
10000 BRL210.438,00000 ETB