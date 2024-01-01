50 Etiyopya birrinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile ETB → AMD çevirin

1.000Br ETB = 3.179֏ AMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 ETB → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.31423.6233
Düşük3.16643.1664
Ortalama3.21203.3209
Değişim-2.77%-10.60%
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1 ETB → AMD istatistikleri

ETB → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.3142, en düşük 3.1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.2120 oldu. ETB → AMD kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

ETB → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.6233, en düşük 3.1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.3209 oldu. ETB → AMD kurundaki değişiklik -10.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

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Etiyopya birrinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ermeni Dramı
1 ETB3.17922 AMD
5 ETB15.89610 AMD
10 ETB31.79220 AMD
20 ETB63.58440 AMD
50 ETB158.96100 AMD
100 ETB317.92200 AMD
250 ETB794.80500 AMD
500 ETB1589.61000 AMD
1000 ETB3179.22000 AMD
2000 ETB6358.44000 AMD
5000 ETB15896.10000 AMD
10000 ETB31792.20000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Etiyopya Birri
1 AMD0.31454 ETB
5 AMD1.57272 ETB
10 AMD3.14543 ETB
20 AMD6.29086 ETB
50 AMD15.72715 ETB
100 AMD31.45430 ETB
250 AMD78.63575 ETB
500 AMD157.27150 ETB
1000 AMD314.54300 ETB
2000 AMD629.08600 ETB
5000 AMD1572.71500 ETB
10000 AMD3145.43000 ETB