Dominik pesosundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile DOP → SHP çevirin

1.000 dop
13,57 shp

1,000 DOP = 0,01357 SHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Dominik pesosundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Saint Helena Poundu
1 DOP0,01357 SHP
5 DOP0,06787 SHP
10 DOP0,13573 SHP
20 DOP0,27146 SHP
50 DOP0,67866 SHP
100 DOP1,35732 SHP
250 DOP3,39330 SHP
500 DOP6,78660 SHP
1000 DOP13,57320 SHP
2000 DOP27,14640 SHP
5000 DOP67,86600 SHP
10000 DOP135,73200 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Dominik Pesosu
1 SHP73,67470 DOP
5 SHP368,37350 DOP
10 SHP736,74700 DOP
20 SHP1.473,49400 DOP
50 SHP3.683,73500 DOP
100 SHP7.367,47000 DOP
250 SHP18.418,67500 DOP
500 SHP36.837,35000 DOP
1000 SHP73.674,70000 DOP
2000 SHP147.349,40000 DOP
5000 SHP368.373,50000 DOP
10000 SHP736.747,00000 DOP