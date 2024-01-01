Kosta Rika kolonundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → JMD çevirin

1.000 crc
307,28 jmd

1,000 CRC = 0,3073 JMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Jamaika Doları
1 CRC0,30728 JMD
5 CRC1,53641 JMD
10 CRC3,07283 JMD
20 CRC6,14566 JMD
50 CRC15,36415 JMD
100 CRC30,72830 JMD
250 CRC76,82075 JMD
500 CRC153,64150 JMD
1000 CRC307,28300 JMD
2000 CRC614,56600 JMD
5000 CRC1.536,41500 JMD
10000 CRC3.072,83000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kosta Rika Kolonu
1 JMD3,25433 CRC
5 JMD16,27165 CRC
10 JMD32,54330 CRC
20 JMD65,08660 CRC
50 JMD162,71650 CRC
100 JMD325,43300 CRC
250 JMD813,58250 CRC
500 JMD1.627,16500 CRC
1000 JMD3.254,33000 CRC
2000 JMD6.508,66000 CRC
5000 JMD16.271,65000 CRC
10000 JMD32.543,30000 CRC