10 Bulgar levasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → TTD çevirin

10 bgn
37,30 ttd

1,000лв BGN = 3,730TT$ TTD

00:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,77783,7778
Düşük3,70933,6855
Ortalama3,75413,7408
Değişim0.54%0.34%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → TTD istatistikleri

BGN → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7778, en düşük 3,7093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7541 oldu. BGN → TTD kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

BGN → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7778, en düşük 3,6855 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,7408 oldu. BGN → TTD kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6771,3811,5271,3360,77818,204
1 EUR1,08311,8171,4951,6531,4470,84219,715
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46410,852
1 CAD0,7240,6691,21511,1060,9670,56313,185

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Trinidad ve Tobago Doları
1 BGN3,72950 TTD
5 BGN18,64750 TTD
10 BGN37,29500 TTD
20 BGN74,59000 TTD
50 BGN186,47500 TTD
100 BGN372,95000 TTD
250 BGN932,37500 TTD
500 BGN1.864,75000 TTD
1000 BGN3.729,50000 TTD
2000 BGN7.459,00000 TTD
5000 BGN18.647,50000 TTD
10000 BGN37.295,00000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Bulgar Levası
1 TTD0,26813 BGN
5 TTD1,34067 BGN
10 TTD2,68133 BGN
20 TTD5,36266 BGN
50 TTD13,40665 BGN
100 TTD26,81330 BGN
250 TTD67,03325 BGN
500 TTD134,06650 BGN
1000 TTD268,13300 BGN
2000 TTD536,26600 BGN
5000 TTD1.340,66500 BGN
10000 TTD2.681,33000 BGN