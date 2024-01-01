500 Bulgar levasından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile BGN → TOP çevirin

500 bgn
652,50 top

1,000лв BGN = 1,305T$ TOP

00:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,31911,3191
Düşük1,27831,2610
Ortalama1,29801,2918
Değişim1.80%1.79%
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1 BGN → TOP istatistikleri

BGN → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3191, en düşük 1,2783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2980 oldu. BGN → TOP kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

BGN → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3191, en düşük 1,2610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2918 oldu. BGN → TOP kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6781,3811,5271,3360,77818,209
1 EUR1,08311,8171,4951,6541,4460,84219,717
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46410,85
1 CAD0,7240,6691,21511,1060,9670,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tonga Pa'angası
1 BGN1,30499 TOP
5 BGN6,52495 TOP
10 BGN13,04990 TOP
20 BGN26,09980 TOP
50 BGN65,24950 TOP
100 BGN130,49900 TOP
250 BGN326,24750 TOP
500 BGN652,49500 TOP
1000 BGN1.304,99000 TOP
2000 BGN2.609,98000 TOP
5000 BGN6.524,95000 TOP
10000 BGN13.049,90000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Bulgar Levası
1 TOP0,76629 BGN
5 TOP3,83146 BGN
10 TOP7,66291 BGN
20 TOP15,32582 BGN
50 TOP38,31455 BGN
100 TOP76,62910 BGN
250 TOP191,57275 BGN
500 TOP383,14550 BGN
1000 TOP766,29100 BGN
2000 TOP1.532,58200 BGN
5000 TOP3.831,45500 BGN
10000 TOP7.662,91000 BGN