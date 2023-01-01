1 Bulgar levasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile BGN → AWG çevirin

1 bgn
0.98 awg

1.00000 BGN = 0.97928 AWG

5:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → AWG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 AWG
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.058287.90081.426141.637570.9664518.5275
1GBP1.1551311.22245101.5441.64751.891751.1163821.4033
1USD0.9450.818029183.06631.34771.547510.913317.5085
1INR0.01137650.009847910.012038610.01622440.01862980.01099480.210777

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Bulgar levasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Çevrim kurları Bulgar Levası / Aruba Florini
1 BGN0.97928 AWG
5 BGN4.89639 AWG
10 BGN9.79278 AWG
20 BGN19.58556 AWG
50 BGN48.96390 AWG
100 BGN97.92780 AWG
250 BGN244.81950 AWG
500 BGN489.63900 AWG
1000 BGN979.27800 AWG
2000 BGN1958.55600 AWG
5000 BGN4896.39000 AWG
10000 BGN9792.78000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Bulgar Levası
1 AWG1.02116 BGN
5 AWG5.10580 BGN
10 AWG10.21160 BGN
20 AWG20.42320 BGN
50 AWG51.05800 BGN
100 AWG102.11600 BGN
250 AWG255.29000 BGN
500 AWG510.58000 BGN
1000 AWG1021.16000 BGN
2000 AWG2042.32000 BGN
5000 AWG5105.80000 BGN
10000 AWG10211.60000 BGN