10 bin Bulgar levasından Ermeni dramına
Reel döviz kuru ile BGN → AMD çevirin
BGN → AMD çevrim grafiği
1 BGN = 211.44600 AMD
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bulgar Levası / Ermeni Dramı
|1 BGN
|211.44600 AMD
|5 BGN
|1057.23000 AMD
|10 BGN
|2114.46000 AMD
|20 BGN
|4228.92000 AMD
|50 BGN
|10572.30000 AMD
|100 BGN
|21144.60000 AMD
|250 BGN
|52861.50000 AMD
|500 BGN
|105723.00000 AMD
|1000 BGN
|211446.00000 AMD
|2000 BGN
|422892.00000 AMD
|5000 BGN
|1057230.00000 AMD
|10000 BGN
|2114460.00000 AMD