5 Bangladeş takasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile BDT → THB çevirin

5 bdt
1,66 thb

1.00000 BDT = 0.33184 THB

4:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → THB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 THB
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.05887.92511.426031.638150.966418.5289
1GBP1.1553311.22235101.5831.647541.892621.1165221.4071
1USD0.94520.818096183.1051.347851.548350.913417.5131
1INR0.01137330.009844130.01203310.01621860.01863120.01099090.210735

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tayland Bahtı
1 BDT0.33184 THB
5 BDT1.65918 THB
10 BDT3.31837 THB
20 BDT6.63674 THB
50 BDT16.59185 THB
100 BDT33.18370 THB
250 BDT82.95925 THB
500 BDT165.91850 THB
1000 BDT331.83700 THB
2000 BDT663.67400 THB
5000 BDT1659.18500 THB
10000 BDT3318.37000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Bangladeş Takası
1 THB3.01353 BDT
5 THB15.06765 BDT
10 THB30.13530 BDT
20 THB60.27060 BDT
50 THB150.67650 BDT
100 THB301.35300 BDT
250 THB753.38250 BDT
500 THB1506.76500 BDT
1000 THB3013.53000 BDT
2000 THB6027.06000 BDT
5000 THB15067.65000 BDT
10000 THB30135.30000 BDT