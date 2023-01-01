500 Bosna Hersek konvertibl markından İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile BAM → GBP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 GBP
|2.26565 BAM
|5 GBP
|11.32825 BAM
|10 GBP
|22.65650 BAM
|20 GBP
|45.31300 BAM
|50 GBP
|113.28250 BAM
|100 GBP
|226.56500 BAM
|250 GBP
|566.41250 BAM
|500 GBP
|1132.82500 BAM
|1000 GBP
|2265.65000 BAM
|2000 GBP
|4531.30000 BAM
|5000 GBP
|11328.25000 BAM
|10000 GBP
|22656.50000 BAM