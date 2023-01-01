1 Aruba florininden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile AWG → PLN çevirin

1 awg
2.43 pln

1.00000 AWG = 2.42605 PLN

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AWG → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 PLN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.056687.87211.425091.6440.9668518.5532
1GBP1.1549311.2203101.4861.645881.898711.1166521.4276
1USD0.946450.819471183.1651.348751.555940.9150517.5593
1INR0.01138020.009853550.012024310.01621780.0187090.01100280.211138

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Polonya Zlotisi
1 AWG2.42605 PLN
5 AWG12.13025 PLN
10 AWG24.26050 PLN
20 AWG48.52100 PLN
50 AWG121.30250 PLN
100 AWG242.60500 PLN
250 AWG606.51250 PLN
500 AWG1213.02500 PLN
1000 AWG2426.05000 PLN
2000 AWG4852.10000 PLN
5000 AWG12130.25000 PLN
10000 AWG24260.50000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Aruba Florini
1 PLN0.41219 AWG
5 PLN2.06096 AWG
10 PLN4.12193 AWG
20 PLN8.24386 AWG
50 PLN20.60965 AWG
100 PLN41.21930 AWG
250 PLN103.04825 AWG
500 PLN206.09650 AWG
1000 PLN412.19300 AWG
2000 PLN824.38600 AWG
5000 PLN2060.96500 AWG
10000 PLN4121.93000 AWG