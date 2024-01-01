5 Polonya zlotisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile PLN → AWG çevirin

1,000zł PLN = 0,4359ƒ AWG

12:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 PLN → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45190,4708
Düşük0,43570,4357
Ortalama0,44390,4561
Değişim-3.53%-6.41%
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1 PLN → AWG istatistikleri

PLN → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4519, en düşük 0,4357 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4439 oldu. PLN → AWG kurundaki değişiklik -3.53 değerindeydi.

PLN → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4708, en düşük 0,4357 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4561 oldu. PLN → AWG kurundaki değişiklik -6.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4360,8881.398,0811,1223,983
1 EUR1,05410,83588,9750,9361.473,2311,71925,274
1 GBP1,2621,1981106,5541,1211.764,3114,03430,267
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5580,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Aruba Florini
1 PLN0,43593 AWG
5 PLN2,17966 AWG
10 PLN4,35931 AWG
20 PLN8,71862 AWG
50 PLN21,79655 AWG
100 PLN43,59310 AWG
250 PLN108,98275 AWG
500 PLN217,96550 AWG
1000 PLN435,93100 AWG
2000 PLN871,86200 AWG
5000 PLN2.179,65500 AWG
10000 PLN4.359,31000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Polonya Zlotisi
1 AWG2,29394 PLN
5 AWG11,46970 PLN
10 AWG22,93940 PLN
20 AWG45,87880 PLN
50 AWG114,69700 PLN
100 AWG229,39400 PLN
250 AWG573,48500 PLN
500 AWG1.146,97000 PLN
1000 AWG2.293,94000 PLN
2000 AWG4.587,88000 PLN
5000 AWG11.469,70000 PLN
10000 AWG22.939,40000 PLN